Haberler Yaşam Haberleri Otomobille çarpıştı feci şekilde can verdi
Giriş Tarihi: 14.4.2024

Otomobille çarpıştı feci şekilde can verdi

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Otomobille çarpıştı feci şekilde can verdi
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Tahir Evren idaresindeki otomobil daha önce kaza yapan ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Çöçelli Mahallesi kesiminde sağ şeritte bekleyen Ferman Coşkun yönetimindeki plakalı otomobile hızla çarptı. Kazada Ali Evren olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 yaralı ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan Mehmet Şerif Evren de hahayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile çarpışarak alev alan motosikletin sürücüsü Sabatullah Karataş (28), hayatını kaybetti.
Çanakkalye'nin Bayramiç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Berkay Beceren (18) ve yolcu Deniz Özcan (17) hayatını kaybetti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobille çarpıştı feci şekilde can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA