Otomobille çarpıştı feci şekilde can verdi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Tahir Evren idaresindeki otomobil daha önce kaza yapan ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Çöçelli Mahallesi kesiminde sağ şeritte bekleyen Ferman Coşkun yönetimindeki plakalı otomobile hızla çarptı. Kazada Ali Evren olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 yaralı ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan Mehmet Şerif Evren de hahayatını kaybetti.Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile çarpışarak alev alan motosikletin sürücüsü Sabatullah Karataş (28), hayatını kaybetti.Çanakkalye'nin Bayramiç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Berkay Beceren (18) ve yolcu Deniz Özcan (17) hayatını kaybetti.