Otomobille dükkana daldı, öldürüldü

ANKARA'NIN Etimesgut ilçesinde, anlaşmazlık yaşadığı ortağına kızarak otomobille dükkanın içine dalan Murat Öztok, ortağı H.T. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay dün akşam Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Murat Öztok, ortağı H.T. ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşadı. Sinirlenen Öztok, dışarıdaki otomobilini çalıştırıp, kafenin duvarını yıkarak içeri daldı. H.T. ise tabanca ile Öztok'a ateş etti. Öztok, ortağının açtığı ateş sonucu ağır yaralanırken, H.T. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Öztok, hayatını kaybetti. Polis H.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.