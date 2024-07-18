Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 3 ölü, 10 yaralı

Isparta'da önceki gece, Gülnur Yalçın'ın (41) kullandığı otomobil ile Tuncay Yıldırım (38) yönetimindeki otomobil, Antalya Karayolu'nun 20. kilometresindeki Ağlasun Kavşağı'nda kafa kafaya çarpıştı. Tuncay Yıldırım yönetimindeki otomobilde bulunanlardan Eylül Mira Yıldırım (2), Çağlar Ege Yıldırım (6) ile Sevgi Yıldırım'ın (59) öldüğü kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Sudenaz Yalçın, Öykü Miray Yalçın, Beyza Tapdıgov, Aynur Burak, Büşra Burak, Selçuk Yıldırım, Sevginaz Yıldırım ve Nazlı Yıldırım ise yaralandı. Kocaeli'nde, bir kamyonun Kandıra Yolu üzerindeki Çayırköy mevkiinde bulunan trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin arasına daldığı kazada, Kaya ailesinin bulunduğu araç adeta hurdaya döndü.Kaya ailesinden 15 yaşındaki Miray ve 7 yaşındaki kardeşi Elif'in öldüğü kazada, otomobil sürücüsü baba Şenol Kaya ile anne Hatice Kaya yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çiftten Hatice Kaya'nın hayati tehlikesi bulunuyor. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, önceki gece sahil yolundan karşıya geçmeye çalışan 11 yaşındaki Ömer Asaf Nart, 18 yaşındaki K.G.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 çocuk babası polis memuru Yunus Aygör (38), önceki gece merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde motosikletin kontrolünü kaybetti.Devrilen motosikletten savrulan Aygör, kaldırıldığı hastanede öldü. Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan Hüsamettin Harnupoğlu'nun kullandığı elektrikli bisikletteki Leyla Harnupoğlu (65) öldü. Bilecik'te seyir halindeki traktör, başka bir traktörün arkadan çarpması sonucu yoldan çıkarak toprak alana devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücülerden E.K., hayatını kaybetti. Düzce'de kamyonun çarptığı Abdurrahman El Muhammed (9) hayatını kaybetti.