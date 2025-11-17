Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi, otostopla bindiği aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde S.H. yönetimindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada sürücü S.H. ile yolculardan L.Ü. yaralanırken Yunus Anat olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anat'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Anat'ın, öldüğü otomobile otostop çekerek bindiği öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.