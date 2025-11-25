Haberler Yaşam Haberleri Otoyolda tehlikeli yolculuk: Kamyonla motosiklet çektiler! O anlar kamerada
Ankara Niğde otoyolunda benzini biten bir motosikleti, yoldan geçen kamyon ile çektiler. Tehlikeli bu yolculuk ise otoyolda bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu-Kuyulutatlar mevkiinde, bir motosikletin kamyona iple bağlanarak çekildiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine şüpheli şahısların yakalanması için başlatılan çalışmada, yakalanan şahıslara 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatılırken, şahıslara ayrıca idari para cezası uygulandı.

Yaşananlar ise otoyol güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

