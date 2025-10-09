Haberler Yaşam Haberleri Otoyolda uyuşturucu operasyonu! 100 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı
Giriş Tarihi: 9.10.2025 22:30

Otoyolda uyuşturucu operasyonu! 100 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı

Sakarya’da polis ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu’nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 100 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın yabancı uyruklu sürücüsü ise gözaltına alındı.

AJANSLAR
Otoyolda uyuşturucu operasyonu! 100 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, Irak uyruklu F.Y.H. (36) isimli şahsın kullandığı araç, Anadolu Otoyolunda durduruldu.

100 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada cipin bagaj bölümüne gizlenmiş 100 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şehrin tarihine en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenilen baskında şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otoyolda uyuşturucu operasyonu! 100 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz