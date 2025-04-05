Otoyolda zincirleme kaza: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İzmir Otoyolu Orhangazi ilçesi yakınlarında gece 00.30 sıralarında İstanbul yönünde seyir halinde olan 2 otomobil çarpıştı. Kazanın hemen ardından aynı yönde seyir halinde olan 2 otomobil daha kazaya karıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 4 araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Çevredeki diğer sürülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ekipler, durumu ağır olan 55 yaşındaki Ediz Haşmet Kökyazıcı ile Samet B, Ahmet ve eşi Emine Ç, ile birlikte isimleri öğrenilemeyen 4 yaralıyı daha Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olan Ediz Haşmet Kökyazıcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.