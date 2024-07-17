Otoyolda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Osmaniye istikameti trafiğe kapandı. TAG Otoyolu'nun Gaziantep Osmaniye istikameti Narlı kavşağı yakınlarında dün 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Abdulvahap Demir'in cansız bedeni itfaiye ekipleri taraftan araçtan çıkarılırken otoyol bir süre trafiğe kapandı.Samsun'un Bafra ilçesinde Maksut Saat'in (29) kullandığı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan Gürcan Ersin (26) yaralı kurtulurken Osman Bülbül öldü.Adıyaman'ın Besni ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilde bulunanlardan Gökhan Kaya, hurdaya dönen araçta sıkışarak öldü.Adana'nın Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda, park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Halil Geylani (27) öldü.