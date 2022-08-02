Haberler Yaşam Haberleri ÖTV İNDİRİMİ olacak mı, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobil fiyatları 2022 son durum: ÖTV indirimi ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 2.8.2022 21:15 Son Güncelleme: 2.8.2022 21:15

ÖTV İNDİRİMİ olacak mı, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobil fiyatları 2022 son durum: ÖTV indirimi ne zaman gelecek?

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de duyurulan yeni düzenlemeyle beraber ÖTV indirimi konusu gündeme geldi, gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. Bu kapsamda "ÖTV indirimi gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı; bundan sonra motorlu araçlardaki özel tüketim vergisi ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırabilecek veya sıfıra indirebilecek. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi? İşte detaylar...

ÖTV İNDİRİMİ olacak mı, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobil fiyatları 2022 son durum: ÖTV indirimi ne zaman gelecek?

ÖTV indirimi konusu son dönemde piyasa takipçileri tarafından gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda alınan kararla Özel Tüketim vergisindeki matrah düzenlemelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alt ve üst sınırını üç katına kadar artırabilecek veya sıfıra indirebileceği ifade edilmişti. Vatandaşlar "ÖTV indirimi gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte yeni ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarındaki etkileri ve son durum...

İkinci el - sıfır araba fiyatları 24 Aralık 2021 | Yeni Güncel araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum nedir?

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İkinci el - sıfır araba fiyatları 24 Aralık 2021 | Yeni Güncel araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum nedir?

Buna göre, muhtelif konularda düzenleme yapan Tebliğ'de özellikle ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirildi.

Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra aynı araç için yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

İkinci el - sıfır araba fiyatları 24 Aralık 2021 | Yeni Güncel araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum nedir?

ÖTV Kanun'u uyarınca ÖTV kapsamı dışında bırakılmış bulunan itfaiye öncü aracının mahiyeti ve taşıması gerektiği özelliklerin ne olduğu açıklığa kavuşturularak, hem bu alandaki suistimallerin hem de hatalı uygulamaların önüne geçildi. Buna göre, ÖTV kapsamında olmayan itfaiye araçlarının bu kapsamda olabilmesi için araçların bazı donanımlara sahip olması gerektiği konusu netleştirildi.

İkinci el - sıfır araba fiyatları 24 Aralık 2021 | Yeni Güncel araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum nedir?

Örneğin, aracın uzaktan fark edilebilir özellikte olması, tepe lambalarının olması, taşıtlardaki zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım kutusunun sabit bir yerinin olması, araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipmanın olması gibi hususlar Tebliğ'e eklendi.

Öte yandan 26 Ekim 2021'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da yapılan düzenlemeye istinaden, ÖTV tebliğindeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi. Böylece, Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilmesi ve sıfıra indirebilmesine ilişkin düzenleme uygulama tebliğinde yer almış oldu.

İkinci el - sıfır araba fiyatları 24 Aralık 2021 | Yeni Güncel araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum nedir?

OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Uzman isimler ÖTV değişikliğiyle birlikte araba fiyatlarının değişebileceğini ifade ediyor.

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ÖTV İNDİRİMİ olacak mı, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobil fiyatları 2022 son durum: ÖTV indirimi ne zaman gelecek?
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