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Giriş Tarihi: 14.5.2023 11:32 Son Güncelleme: 14.5.2023 11:35

Oy kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Trabzon'da 75 yaşındaki Aysel Ulusoy sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

AA
Oy kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oy kullanırken kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, ilçeye bağlı Derecik Mahallesi'ndeki Çevreli Camisi lokalinde kurulan 1093 numaralı sandıkta oy kullanmak için kabine giren 75 yaşındaki Aysel Ulusoy fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ulusoy, sandık görevlileri ve yakınları tarafından kabinden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Ulusoy, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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