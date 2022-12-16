Öykü’yü ölüme götüren 30 dakika

Kocaeli Körfez'deki Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'ta 13 Temmuz 2021 günü evinde kalan arkadaşı Öykü Yündün'ü (21) bırakıp, işe giden Nihat Şeker (40), daha sonra döndü. Yündün telefona ve kapı ziline tepki vermeyince, Nihat Şeker 1'inci kattaki evine merdivenle balkondan girdi. Öykü Yündün'ü hareketsiz gören Şeker, belli bir süre geçirdikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi. Ekipler, Yündün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Tutuklanan Nihat Şeker hakkında Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Polisin belirlemelerine göre Nihat Şeker tek başına çıkıp, işe gitti. 2 saat sonra 12.08'de adrese döndü. H.K.'den aldığı merdivenle 12.21'de ikamete girdi. Telefon kayıtlarına bakıldığında Nihat Şeker'in, eve girdikten yaklaşık 30 dakika sonra, 12.52'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ambulans 12.55'te adrese eve ulaştı. Sanığa merdiven veren komşu H.K. ise ifadesinde, Nihat Şeker'in merdivenle balkona tırmanıp, eve girdikten sonra kendisinden yardım istemediğini belirtti. Savcılıkta ve mahkemede ifade veren sanık Nihat Şeker ise gece Öykü ile birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını söyledi. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Nihat Şeker, Öykü Yündün'e uyuşturucu madde temin edip, ölümüne neden olduğu suçlamasını kabul etmedi. DHA