Oyun koltuğu geliyor

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü 2. sınıfta okuyan ve ilçede ikamet eden Osmaniyeli Mustafa Mert Tütüncü ve Kahramanmaraşlı Yusuf İslam Demirbaş, arkadaşlarından ayrılıp evlerine giderken yol kenarındaki bank dikkatlerini çekti. Öğrenciler, üzerinde Sarıyer Belediyesi yazılı bankı "Kışın kullanılmıyor, yazın geri getiririz" düşüncesiyle ihtiyaçları olduğu için eve götürdü. Evlerinde çok fazla eşya bulunmayan öğrenciler, bankı her ihtiyaçları için kullanmaya başladı.

Bilgisayarda çalışırken, kitap okurken, çay içerken ve yemek yerken başka eşyaları olmayan öğrenciler hep bu bankı kullandı. Öğrenciler, arkadaşları geldiği zaman bankı yatak olarak bile kullandı.

Bir süre sonra evde yaşayan öğrencilerden birisi bankın fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca Sarıyer Belediyesi durumu fark etti. Sarıyer Belediyesi, sosyal medya hesabından "Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere geri koy" yazarak bankın fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımın üzerine evde yaşayan öğrencilerden Yusuf İslam Demirbaş, bankın zerinde çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Oyun bitsin koycam" cevabını verdi. Olay sosyal medyada gündem oldu.

"PALETTEN YATAKTA YATIYORUM"

Yaşananları anlatan Mustafa Mert Tütüncü, "Evde eşyamız yok. Ben kendime paletten yatak yaptım o yatakta yatıyorum. Bilgisayarda çalışırken ya da oyun oynarken taburede oturuyorduk o da belimizi ağrıtıyordu. Bir gün arkadaşımla arkadaşlarımızın evinden çıkıp kendi evimize giderken boş bank dikkatimizi çekti. Arkadaşıma bankı eve götürelim yazın geri getiririz dedim. Sırtıma alıp götürürken o da yardım etti. Aradan biraz zaman geçtikten sonra ev arkadaşım sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşmış. Ne olduysa ondan sonra oldu." diye konuştu.

"HIRSIZLIK SUÇLAMASI BİZİ ÜZDÜ"

Olayın sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından bazı olumsuz eleştiriler aldıklarını kaydeden Tütüncü, "Bazı olumsuz yorumlar oldu. "Benim vergim hakkımı helal etmiyorum" diyenler oldu. Ben bunu evime götürmeyeceğim. İhtiyacımız olduğu için aldık, yazın tekrar yerine koyacağız." dedi.

"OLUMSUZ YORUMLAR AİLEMİ DE ÜZDÜ"

Yapılan haberin ardından bazı olumsuz yorumların ailesini de üzdüğünü aktaran Tütüncü, "Ailem kızdı. Çünkü hırsızlık algısı oldu. Biz çalmadık. İhtiyacımız olduğu için bir süreliğine aldık ve tekrar yerine koyacağız." şeklinde konuştu.

YARDIM SÖZÜ ALDILAR

Konunun haberlere yansımasının ardından Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, öğrencilere ulaşarak oyuncu koltuğu sözü verdi.

İsmini vermek istemeyen bir başka yardımsever de öğrencileri arayarak erzak ve eşya yardımı yapacağını söyledi.

"KÖTÜ BİR AMACIMIZ YOKTU"

Yusuf İslam Demirbaş da "Vaktimizi sürekli üzerinde geçirdiğimiz için arkadaş grubumuzda bu bankın fotoğrafını paylaştım. Ondan sonra gündem oldu. Fotoğrafı Sarıyer Belediyesi görmüş. Onlarla tatlı bir atışmamız oldu. Bu kadar olacağını düşünmüyordum. Bu olay bilinçli olarak yapılmış bir şey değil. Bu bankı bırakmak istemiyoruz. Her şeyimizi bununla yapıyoruz. Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken hep bunu kullanıyoruz. Sırtımızı, belimizi her yerimizi ağrıtıyor ama idare ediyoruz. Kışın kullanılmadığı için yaz gelene kadar aldık. Kötü bir amacımız yoktu." diye konuştu.