Haberler Yaşam Haberleri Oyuncu Atakan Yılmaz’a yasa dışı bahis cezası
Giriş Tarihi: 17.9.2025 17:29 Son Güncelleme: 17.9.2025 17:46

Oyuncu Atakan Yılmaz’a yasa dışı bahis cezası

Oyuncu Atakan Yılmaz’ın ‘‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, geçtiğimiz yıl tutuklanan ve şubat ayında adli kontrolle serbest kalan Yılmaz’a 10 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Oyuncu Atakan Yılmaz, geçtiğimiz gün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Yılmaz'a 10 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Sosyal medya hesabından yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla 'Yasa dışı bahse teşvik' suçundan hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Atakan Yılmaz hakkında iddianame düzenlendi. Bugün hakim karşısına çıkan ünlü oyuncu, duruşmaya avukatlarıyla birlikte katıldı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Yılmaz, savunma yaparak beraatini istedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Oyuncu Atakan Yılmaz savunmasında, "Hayatım boyunca hiçbir şekilde şahsi sosyal medya hesabımdan yasa dışı bahse dair bir reklam yapmadım ve kimseyi bahse teşvik etmedim. Bununla ilgili herhangi bir söylemim de olmadı. Suçsuz olduğumu biliyorum. Hayatım boyunca kitleleri kötüye itecek herhangi bir eylemde de bulunmadım. Mahkemece vicdanlı bir karar verilmesini talep ederim ve beraatimi isterim." ifadelerini kullandı.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Yılmaz hakkında "yasa dışı bahse teşvik" suçundan 10 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

