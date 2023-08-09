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Giriş Tarihi: 9.8.2023 13:37

Oyuncu Özüm Çakır: “Oyuncular, sosyal medya sayesinde sektöre bağımlılıktan kurtuldu”

Türk televizyon ve sinema sektörü, sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte büyük bir dönüşüm yaşadı. Artık oyuncular, sadece sektöre bağımlı kalmayıp, bireysel olarak da kazanç sağlayabilecekleri yeni bir platforma sahip oldular. Bu dönüşümün önde gelen isimlerinden biri olan güzel oyuncu Özüm Çakır, sosyal medyanın kendisine sağladığı olanaklar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Oyuncu Özüm Çakır: “Oyuncular, sosyal medya sayesinde sektöre bağımlılıktan kurtuldu”

Özüm Çakır, sosyal medyanın gelişmesinin, oyuncular için önemli bir fırsat yarattığını belirtiyor. "Artık sadece televizyon veya sinema projelerine bağımlı kalmak zorunda değiliz. Sosyal medya sayesinde kendi içeriklerimizi üretebilir, takipçilerimizle doğrudan iletişim kurabilir ve bireysel olarak da kazanç elde edebiliriz" diye konuşuyor.

Özellikle Instagram ve YouTube gibi platformların, oyuncular için büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Çakır, "Instagram sayfamda paylaştığım içeriklerle birlikte markalarla işbirlikleri yapabiliyor, reklam anlaşmaları gerçekleştirebiliyorum. Aynı şekilde YouTube kanalım da bana bir gelir kaynağı sağlıyor ve kendi içeriklerimi üretme özgürlüğü veriyor" şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Özüm Çakır'ın sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanması, onun hayranlarına daha yakın olmasını sağlıyor. Takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunarak, onların isteklerine cevap veren Çakır, bu sayede güçlü bir takipçi kitlesi oluşturuyor ve kişisel markasını güçlendiriyor.

Sosyal medyanın oyunculara kazandırdığı bir diğer önemli özellik ise uluslararası alanda tanınma imkanı sağlamasıdır. Özüm Çakır, "Sosyal medya, dünya genelinde birçok kişiye ulaşma şansını da beraberinde getiriyor. Yabancı takipçilerim sayesinde farklı ülkelerde de tanınmaya başladım ve uluslararası projelerde yer alma fırsatları doğuyor" şeklinde konuşuyor.

"İlandır"

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Oyuncu Özüm Çakır: “Oyuncular, sosyal medya sayesinde sektöre bağımlılıktan kurtuldu”
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