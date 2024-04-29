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Giriş Tarihi: 29.4.2024 16:01

Özbek Büyükelçiliği’nden TÜBA’ya 50 ciltlik hediye

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) "Dünya Yazma Eser Koleksiyonlarında Özbekistan'ın Kültürel Mirası Projesi" kapsamında yayımlanan 50 ciltlik kitap koleksiyonunu takdim edildi.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Özbek Büyükelçiliği’nden TÜBA’ya 50 ciltlik hediye

Akademi binasında gerçekleştirilen takdim törenine TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev katıldı. Özbekistan'ın zengin kültürel mirasını yansıtan eserlerin artık TÜBA Kütüphanesi'nde de yerini aldığını dile getiren Muzaffer Şeker, "Bu eserler, yalnızca Özbekistan'ın değil aynı zamanda dünya medeniyetinin de ortak mirasıdır" dedi. Şeker ayrıca koleksiyonun Özbek kültürünü, edebiyatını ve tarihini küresel çapta tanıtmak amacıyla hazırlandığını da dile getirdi.

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Özbek Büyükelçiliği’nden TÜBA’ya 50 ciltlik hediye
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