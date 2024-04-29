Özbek Büyükelçiliği’nden TÜBA’ya 50 ciltlik hediye

Akademi binasında gerçekleştirilen takdim törenine TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev katıldı. Özbekistan'ın zengin kültürel mirasını yansıtan eserlerin artık TÜBA Kütüphanesi'nde de yerini aldığını dile getiren Muzaffer Şeker, "Bu eserler, yalnızca Özbekistan'ın değil aynı zamanda dünya medeniyetinin de ortak mirasıdır" dedi. Şeker ayrıca koleksiyonun Özbek kültürünü, edebiyatını ve tarihini küresel çapta tanıtmak amacıyla hazırlandığını da dile getirdi.