Özel halk otobüsleri kontak kapatacak

İBB'den alacaklarını tahsil edemeyen İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, "sefer durdurma" açıklaması yaptı. Odadan yapılan açıklamada, artık dayanma sınırlarının sonuna gelen otobüs sahiplerinin ekonomik dalgalanmalara, akaryakıt zamlarına ve artan maliyetlere rağmen bu kenti ayakta tutan toplu taşıma sisteminin yükünü omuzladıkları belirtilerek, "Son 5 yıldır, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 3 ilâ 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. Bugün (dün) itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır. Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gaspıdır" ifadeleri kullanıldı.

Diyalog arayışlarına karşılık her seferinde oyalama politikalarıyla karşılaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız. Bu bir tehdit değil, mevcut koşulların dayattığı mecburi bir karardır. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul'da toplu taşıma sistemi çöker" denildi.