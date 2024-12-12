Özel Harekat’a yerli güç Venom LR ve Trakon 30 ile ateş üstünlüğü

Türkiye'nin terörle mücadelesinde etkinliği artıracak Venom LR ve Trakon 30, yerli ve milli üretimle Özel Harekat Başkanlığı'nın zırhlı araçlarına entegre edildi. 3 kilometreye kadar etkili menzil, düşük geri tepme ve yüksek patlayıcı mühimmat özelliğiyle dikkat çeken bu sistemler, hareket kabiliyeti ve hızlı atış yeteneğiyle sahada ateş üstünlüğü sağlayacak. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, sistemin "ateş üstünlüğü sağlama noktasında kritik bir rol üstleneceğini" vurgularken, SYS Genel Müdürü Utku Aral, "Bu silah artık bir Türk silahıdır" dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Başlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı savunma sanayiinde global bir oyuncu olan Samsun Yurt Savunma ile iş birliği yaparak Özel Harekat araçlarına yeni nesil bir silah sistemi kazandırdı. İlk etapta 4x4 zırhlı Ejder araçlarına entegre edilen sistem, sabit ve hareketli atışlarda üstün performans göstererek sahada etkinliğini kanıtladı. Bu sistem, özellikle Özel Harekat'ın düzenlediği terör operasyonlarında önemli bir güç çarpanı olacak.

"ATEŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ELE GEÇİRECEK"

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, sistemin sahadaki önemine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu: "Bu silah, envanterimizde uzun süredir ihtiyaç duyduğumuz bir boşluğu dolduracak. Daha uzun menzilli görevlerde, Suriye ve Irak sahaları gibi bölgelerde ya da devletimizin belirleyeceği farklı istikametlerde kullanılacak. Ateş üstünlüğünü ele geçirme noktasında kritik bir rol üstlenecek. Tekerlekli araçlara entegre edilmesi sayesinde yüksek hareket kabiliyeti ve hızlı atış imkanı sunuyor. 30 milimetrelik topuyla düşman hedeflerini imha noktasında çok güçlü ve etkili bir çözüm sağlıyor."

"ARTIK BU SİLAHLAR TÜRK SİLAHI"

SYS Grup Genel Müdürü Utku Aral, Venom LR ve Trakon 30 sistemlerinin Türk savunma sanayisine kazandırılmasındaki başarıyı şu sözlerle aktardı:

"30x113 mm kalibre, uzun yıllar ABD, İngiltere ve Fransa tarafından kullanılan bir sistemdi. Biz 2021 yılında İngiltere'nin AEI Systems şirketini satın alarak bu stratejik sistemi ülkemize kazandırdık. Bugün, yüze 100 yerli üretimle bu silahları üretiyoruz ve İngiltere'ye gönderilen sistemlerin yüzde 73'ü Türkiye'de yapılıyor. Artık bu silahlar için gönül rahatlığıyla Türk silahı diyebiliriz."

VENOM LR: DÜŞÜK GERİ TEPME, YÜKSEK GÜÇ

Venom LR, 30x113 mm mühimmat kullanan düşük geri tepmeli bir otomatik toptur. SAPHEI (zırh delici yüksek patlayıcı) ve HEI (yüksek patlayıcı yangın çıkarıcı) gibi mühimmatlarla hem zırhlı hedeflere hem de siper arkasındaki personellere karşı etkili. Sistemin 2 kilometre etkin menzili bulunuyor, ancak 3 kilometreye kadar etkili kullanılabiliyor.

TRAKON 30: ÇOK YÖNLÜ MODERN TASARIM

Trakon 30, Venom LR ile entegre çalışan bir uzaktan kumandalı silah sistemi. Gelişmiş stabilize elektro-optik donanımı sayesinde gece-gündüz yüksek hassasiyetle hedef angajmanı sağlıyor. 4x4, 6x6 ve 8x8 zırhlı araçların yanı sıra hızlı müdahale botlarında da kullanılabilen bu sistem, zorlu operasyonel şartlarda yüksek performans sergiliyor.

MODERN MUHAREBEYE TAM UYUM

Bu sistemler, hem kara hem deniz platformlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Esnek mühimmat seçenekleri ve yüksek manevra kabiliyetiyle, modern savaş alanlarının gerekliliklerine tam uyum sağlıyor. Özel Harekat araçlarına kazandırılan bu teknoloji, sahada güvenlik güçlerine ciddi bir üstünlük sağlayacak.