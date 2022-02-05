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Giriş Tarihi: 5.2.2022

Özer Hurmacı’ya eşinden darp suçlaması

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Özer Hurmacı’ya eşinden darp suçlaması
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayette bulundu. Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi hakkında "Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor" iddiasında bulunarak boşanma davası açmıştı. Ancak boşanmaktan vazgeçen çiftin arasında, yeniden kavga ve darp iddiası ortaya atıldı.



Mihriban Hurmacı dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda eşi tarafından darbedildiğini duyurdu. Canavarca davranmakla suçladığı eşini gözaltına aldırdığını söyleyen Mihriban Hurmacı, kanıt olarak bazı fotoğraflarını paylaşırken, bir video ile de yaşadıklarını anlattı.



Mihriban Hurmacı, "Eşim beni darbetti. Kadın şiddetine artık son verilsin. Elimi kırmaya çalıştı. Tırnakları elime battı. Parmaklarım kırılmadan elinden kurtulup, kendimi dışarı atarak polise koştum. Polis merkezi ve hastanede pansuman yapılmasını bekledim. Sadece elimde değil vücudumun çeşitli yerlerinde de ağrılar var. Polis tarafından gözaltına alındı" dedi.

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Özer Hurmacı’ya eşinden darp suçlaması
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