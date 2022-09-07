Özge öğretmenin son mesajları yürek burktu! ‘Atandım, birazdan yola çıkacağız’





Hepimiz çok mutlu olmuştuk. Özge çok istiyordu. Hayatını öğretmenliğe adamıştı. Çok güzel hayalleri vardı. Takdiri ilahi. Allah nasip etmedi. Atandığı okula isminin verildiği haberini Bakanımız Mahmur Özer beni arayarak haber verdi. Çok ince bir davranış oldu. Kimler düşündüyse Allah razı olsun. İnşallah kızımın adının verildiği okuldan kızımın istediği gibi nesiller yetişir o da yattığı yerde rahat yatar. Bakanımıza ve değerli Erzurumlulara çok teşekkür ediyorum"