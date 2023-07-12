Özgül’ü bıçaklayarak öldüren sanık: ’Elimde bıçak vardı. Sağ elimle ayırırken oldu’

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci, tutuksuz sanıklar Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci ile maktulün ailesi katıldı. Mahkemede savunma yapan Halil İbrahim Demirci, doğum günü nedeniyle babası ile dışarı çıkarak alkol aldıklarını eve gidecekleri sırada benzin istasyonuna uğradıklarını söyledi. Demirci, "O sırada 'Biraz daha gezelim baba' dedim. Göbekten dönüyorduk, rahmetli önümüze çıktı. Maktul bize el kol hareketi yaptı, sonra sinkaf etti. Biz de kavga etmek için yaklaşmadık, sonra 'Niye küfür ediyorsun' dedik. Sonrasında motoruyla bizi geçti. Sonra tekrar yan yana geldik, tekrar sinkaflarda bulundu. Biz sadece eğlenmek amacıyla dışarı çıktık. Böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmezdi. Ardından yolun ilerisinde bizi motoruyla sıkıştırdı. Ben dikiz aynasından bakıyordum. Kaskı çıkartıp bize doğru geldi. Ben de babama bir şey olacak korkusuyla arabanın kapısını açamadım. O telaşla bıçak aldım elime. Gerçekten istemeyerek oldu. Hayatımda böyle vicdan azabı çekmedim. O korkuyla, o panikle oldu her şey. Evlatlık duygusuyla maktul babama doğru gelirken ben çok korktum. O an sadece babamı düşünüyordum. Ben babama çok düşkün bir insanım. Rahmetliyle babam burun buruna gelince ben ayırmak istedim, elimde bıçak vardı. Sağ elimle ayırırken oldu. Babam 'Ne yaptın?' diye kızmaya başladı bana. Ben karakolda ifade verirken polisler bana çok baskı yaptı, çok yüklendiler. Çok pişmanım. Böyle bir şey olacağını bilsem ben evden çıkmazdım" dedi.