Özgür Özel’den sözde komedyen Deniz Göktaş’ın skandalına destek: Şakadan, espriden anlamayan...

Göktaş gösteride "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." şeklinde kutsal kitaplara yönelik ifadeler kullanmıştı.

Söz konusu ifadeler Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

ÖZEL'DEN SÖZDE KOMEDYEN'İN SKANDAL SÖZLERİNE DESTEK!

Özgür Özel TBMM'deki grup toplantısında sözde komedyen Deniz Göktaş'a geniş bir yer ayırdı.

Deniz Göktaş'ın skandal gösterisine ve 'espri' adı altındaki nefret sözlerine destek veren Özgür Özel, "Komedyen Deniz Göktaş ülkemizde uzun zaman sonra siyasi mizah yapan buna cesaret eden genç bir kardeşimiz, çıkmış bir gösteri yapmış... Ben de açtım tamamını izledim" dedi.

Göktaş'ın ifadeleri sonrası açılan soruşturmaya vurgu yapan Özel, "Sanata saygısı olmayan, şakadan espriden anlamayan bir anlayış var karşımızda. İfade özgürlüğüne tahammül edilemeyen bir anlayış var." sözleriyle skandala açıkça kalkan olduğunu gösterdi.

SON DAKİKA | Ahlaksız ifadeleri gündem olmuştu: Deniz Göktaş hakkında soruşturma!