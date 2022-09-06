Pakistan’daki sele Kızılay’dan yardım

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Razaman Saygılı, sel felaketinin yaşandığı bölgelere gıda kolisi, hijyen kiti gibi insani yardım malzemelerini ulaştıran ilk kurumun Kızılay olduğunu açıkladı. Ulusal acil durum ilan edilen Pakistan için hızla harekete geçildiğini kaydeden Saygılı, daha fazla yardım götürebilmek için çağrıda bulundu.

Saygılı, yaklaşık 33 milyon kişinin etkilendiği, milyonlarca insanın evsiz kaldığı sel felaketi için başlatılan yardım kampanyasını duyurdu. Türk Kızılay bağışçılarının dünyanın dört bir tarafından, mağdur ve muhtaç insanlara umut olmak için seferber olduğunu kaydeden Saygılı, "Kadim dostumuz olan Pakistan şimdi de sel felaketiyle boğuşuyor. Kızılay olarak yaraları sarmak için bir gönül köprüsü oluşturduk. Bu köprüden ne kadar çok yardım eli geçerse o kadar çok insana umut olacağız. Dost ve kardeş ülke Pakistan için omuz omuza verme zamanıdır" dedi.

Kızılay dostlarını, iş dünyasını ve STK'ları yardıma çağıran Ramazan Saygılı, 168 KızılayÇağrı Merkezi ve "www.kizilay.org.tr" sitesinden veya "PAKİSTAN" yazıp 2868'e SMS göndererek kampanyaya destek verilebileceğini söyledi.