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Giriş Tarihi: 31.8.2022 12:44 Son Güncelleme: 31.8.2022 13:13

Palandöken Dağı'nda cinayet

Erzurum’da 25 yaşındaki Ferdi Gündoğdu, aracı ile hareket halindeyken kendisine açılan ateşler sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Palandöken Dağı’nda cinayet

Erzurum Palandöken kayak Merkezinde akşam saatlerinde aracı ile seyreden 25 yaşındaki Ferdi Gündoğdu, Kayak Merkezinin zirvesinde doğru bulunan yolda aracına ateş açıldı.

Aracın durması ve çıkan seslerden dolayı otellerde bulunan görevliler, durumu jandarmaya bildirdi. Bir araca ateş açıldığı ihbarını alan jandarma bölgeye gittiğinde ise vücuduna isabet eden mermilerden dolayı gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgeye çağırılan 112 Acil ekipleri, Gündoğdu'nun cansız bedenini Adli Tıp Kurumuna götürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme Timleri 6 kişiyi şüpheliyi gözaltına aldı.

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Palandöken Dağı'nda cinayet
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