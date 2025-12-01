PALU AİLESİ BELGESEL OLUYOR: Müge Anlı’daki Palu Ailesi olayı nedir, belgeseli ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Türkiye'nin en çarpıcı olaylarından biri olan Palu Ailesi, yayınladığı dönem tüm ülkenin gündemine oturmuş ve uzun süre hafızalardan çıkmamıştı. Uluslararası yayın platformu HBO, Palu Ailesi'nin belgesel yapılacağını duyurdu. Peki, Palu Ailesi olayı nedir, belgeseli ne zaman ve nerede yayınlanacak?
PALU AİLESİ OLAYI NEDİR?
Müge Anlı'da masaya yatırılan Palu Ailesi, uzun bir süre gündemi meşgul etmiş, bütün ülkeyi ayağa kaldıran gelişmeler vatandaşlar tarafından yakın takip şeklinde izlenmişti.
15 yıl önce Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 35 yaşındaki Meryem Tanhal ve kızı 8 yaşındaki Melike Tanhal'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma açıldı.
Anne ve kızına yıllar boyunca ulaşılamayınca kapatılan dosya, 2019 yılında Müge Anlı'da tekrar gündeme geldi.
Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak, kayıp kızı ile torununun bulunmasını istedi.
Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı.
Ancak yargı süreci devam ederken, Palu ailesi ifadesini tamamen değiştirdi ve "tehdit altında" verdiğini söyledi.
Hakkındaki iddialara yanıt veren enişte Tuncer Ustael'in kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak 2019'da Derince ilçesinde kazı çalışmalarına başlandı.
Programa katıldıktan sonra Tuncer Ustael'in iki çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.
Palu ailesini tanıyanların iddiasına göre, ailedeki garip olaylar Tuncer Ustael ile başladı.
Programa bağlanan ve aileyi tanıdıklarını söyleyen bazı izleyiciler, Tuncer Ustael'in kayıp baldızı Meryem Tahnal'a şiddet uyguladığını ve tecavüz ettiğini öne sürdü.
Tuncer Ustael ile ilgili ayrıca bir dönem muska yazmak ve büyü yapmak gibi faaliyetlerde bulunan ve kendisini "hoca" olarak tanıtan bir kişi olduğu yönünde de iddialar ortaya atıldı.
Görgü tanıkları Ustael'in tüm aileyi etkisi altına aldığını, büyüyle, cinle korkutarak istediğini yaptırdığını anlattı.
Kayıp Meryem Tanhal'ın annesi Havva Palu'nun kendine ait İstanbul ve Kocaeli'ndeki beş evi Tuncer Ustael'in üzerine geçirdiği de ortaya çıktı.
O zamanlar programdaki hareketleriyle ve söyledikleriyle Türkiye'nin kanını donduran anne Havva Palu damadı Tuncer Ustael'den "yarı hoca" olarak bahsetti.
Enişte Tuncer Ustael'in aileye kendilerine "büyü yapıldığını" söyleyerek korkuttuğu öne sürüldü.
Programda ortaya atılan en önemli iddia ise kayıp olan Meryem Tanhal'ın bir ağaca bağlı görüldüğü, kızıyla birlikte aç bırakıldığı ve karınlarına açlığını hissetmesin diye taş bağlandığı, tüm bunları enişte Tuncer Ustael'in yaptığı söylendi.
Tuncer Ustael'in yaptığı akılalmaz olaylara rağmen hala gerçeği kabul etmek istemeyen Palu ailesi de suça ortak oldu.
Bu korkunç iddialardan sonra savcılığın talimatı üzerine aile üyeleri gözaltına alındı.
Havva Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkeme, Tuncer Ustael'in 'Eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Sanıklar Havva Palu, Ayşe Palu, İsa Palu, Emine Ustael, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan Fatih Palu hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.