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Giriş Tarihi: 6.11.2022

Pandemi, eğitim sistemini değiştirdi

2. İstanbul Eğitim Zirvesi’nde “Kovid Neslinin Geleceği “ konulu panele video konferansla katılan PISA Direktörü Schleicher, “Pandemi süreci yeni eğitim sistemleri oluşturmamızı sağladı” dedi

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Pandemi, eğitim sistemini değiştirdi
Türkiye Maarif Vakfı'nca (TMV) "Okulun Geleceği, Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları" temasıyla düzenlenen 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ikinci gününde "Kovid Neslinin Geleceği" konusu ele alındı. Kanada, Kırgızistan, Kamerun ve Zambiya'nın da yer aldığı 7 ülkeden eğitim bakanları ile alanında uzman eğitim otoritelerinin katıldığı zirveye Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Direktörü Andreas Schleicher de video konferansla katıldı. Pandemi öncesi ve sonrasında öğrenci ve öğretmenlerin eğitimdeki uyum sürecine dikkat çeken Schleicher, "Özellikle okullarda öğretmenlerin karşısına geçen öğrenciler birçok şey söyledi. 'Yeni şeyler keşfetmeyi, yeni kaynaklar belirlemeyi kendi kendime öğrendim. Şimdi bunları nasıl değişik sunacaksınız?' diye sordu. Öğretmenler de yeni okul prensiplerine göre düşünüyor. Pandemide herkes değişik bir şekilde okulu terk etti ama biz okulu, insanları, zamanı teknolojiyi yeniden oluşturduk ve yeni eğitim sistemleri oluşturduk" dedi.

'GELECEK KORKUSU AŞILADI'
Zirvede UNESCO Öğretmen Gelişimi Direktörü Carlos Vargas Tames da konuşmacı olarak yer aldı. Tames, "Eğitimin değiştiğinin farkına varabiliyoruz. Eğitim sistemleri çok ağır olabilir, geleneksel olabilir, katı olabilir ama pandemi döneminde farkına vardık ki eğitim gerçekten değişebilir. Tabii ki master plan ve zaman gerekir" diye konuştu. Pandeminin getirdiği psikolojik etkilere vurgu yapan New York Tiran Üniversitesi Psikoloji Profesörü Enila Cenko da salgının özellikle insan hayatının dokusunu zedelediğini ve kısa ve uzun vadeli birçok sorunu ortaya çıkardığını vurguladı. Cenko, "Bu da birçok insanda zihinsel sağlığı etkileyen şeylere sebep oldu. Pandemi, hayat kaybı ya da sağlık kaybı korkusunu bize aşıladı ve kontrolsüzlükten dolayı gelecek korkusu aşıladı" ifadelerini kullandı.

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Pandemi, eğitim sistemini değiştirdi
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