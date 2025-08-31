Panik atak sanıldı, kalp baloncuğu yırtıldı

Adana'da doğuştan kalp kapağı anomalisi bulunan Hüseyin Emrah Yıldız (37), daha önce geçirdiği iki kalp ameliyatına rağmen nefes darlığı şikâyetinden kurtulamayınca psikiyatriye yönlendirilmiş ve panik atak tanısı konmuştu. Ancak geçen ay yaşadığı ritim bozukluğu ve çarpıntı şikâyetleriyle gittiği hastanede durumun çok daha ciddi olduğu anlaşıldı. Yapılan tetkiklerde, Yıldız'ın kalbinde nadir görülen "sinus valsalva anevrizması" nedeniyle üçüncü kez baloncuk yırtılması yaşadığı belirlendi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyatla Yıldız, sağlığına kavuştu.

NADİR BİR VAKA

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu, bu tür bir yırtılmanın 100 binde 1 ya da 2 kişide görüldüğünü belirterek, "Hastamız daha önce iki kez aynı nedenle ameliyat olmuştu. Üçüncü kez böyle bir durumun görülmesi literatürde örneği olmayan bir vaka. 7 saat süren ameliyatta balonlaşma tamamen çıkarıldı. O bölge sığır kalp zarı ile kapatıldı. Hastanın biküspit aort kapağı olduğundan dolayı kapak fonksiyonları da kısıtlı olduğu için kapağını da bir mekanik kapak ile değiştirdik" dedi. Prof. Dr. Topçuoğlu, bu vakayı gerek dünya literatüründe benzerine rastlanmamış bir örnek, gerekse tıp literatürüne giren ilk üçlü vaka olarak değerlendirdiğini belirtti. Yıldız ise, "Panik atak hastası olduğumu sanıyordum. Ama öyle değilmiş. Yıllarca boşuna psikiyatriye gittim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyattan çıktığımda ilk olarak nefesimi kontrol ettim. Artık çok rahat nefes alabiliyorum" diye konuştu. DHA