Papa 14. Leo ziyaret etti: 1 gün sonra satışa çıkardı! "Özel olduğunu gördük, aldık"

114 BURÇTAN BİRİ DE ARSANIN İÇİNDE

Yaklaşık 2 bin 500 yıllık surlarda yer alan 114 burçtan birinin de 13 yıl önce ailece satın aldıkları arsaya dahil olduğunu belirten Kadircan Aslıvar, "Etrafı surlarla çevrili. İlk başta şehrin içerisinde gezdiğinizde çok farklı tarihi yerlerde görüyorsunuz, buradan bağımsız. Buraya sahip olduğumuzda kendimizi çok daha özel hissettik. Çünkü etrafı surlarla, burçlarla çevrili. 4 tane ana girişi var bu kalenin. Bu 4 giriş, 4 İncil'i temsil eder. 12 tane tali kapımız vardır. Bu 12 kapımız ise İsa'nın 12 havarisini temsil eder. Bir tane kapı ise bizim parselimize komşudur. 720 metrekarelik arsa arkasındaki burcu da kapsıyor. Arkasına doğru 15 metre daha var. Yanımızda hemen İznik Gölü bulunmakta. Tabii yürüyüş yolu var. Önünde otopark var, yanında butik bir otel var" diye konuştu.