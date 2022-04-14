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Giriş Tarihi: 14.4.2022 21:32 Son Güncelleme: 14.4.2022 21:48

Para dolu çantayı parkta unuttu! Kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Para dolu çantayı parkta unuttu! Kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı

Marmaris ilçesinde Belediye işçisi Ali Eren tarafından bulunan ve içerisinde döviz ve TL olarak yaklaşık 184 bin TL olan çantanın sahibi, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı çıktı.

400 DOLAR HEDİYE ETTİ

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler içinde, çantada döviz ve TL olarak yaklaşık 184 bin TL olan çantanın sahibine ulaşılmak çin çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda çantanın sahibinin Iraklı Miran Othaman (36) olduğu tespit edildi. Othaman'la irtibat kuran ekipler, para dolu çantayı sahibine teslim etti. Othaman, çantayı bulan Ali Eren'e verilmek üzere 400 dolar hediye etti.

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Othaman'ın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, İçmeler Mahallesi'nde bir villada kaldığını tespit etti. Othaman, gece yarısı düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Othaman'ın gerçek isminin Rawa Majıd olduğu ve İsveç ve Türk vatandaşı kimliği taşıdığı ortaya çıktı.

Majıd'ın kaldığı villada yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Majıd, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Para dolu çantayı parkta unuttu! Kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı
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