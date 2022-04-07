Haberler Yaşam Haberleri Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı: Hedefim Portekiz’de dünya şampiyonluğu
Giriş Tarihi: 8.4.2022

Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı: Hedefim Portekiz’de dünya şampiyonluğu

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı: Hedefim Portekiz’de dünya şampiyonluğu

Berlin’de Avrupa’nın en iyi derecesini yapan Sümeyye Boyacı, “Portekiz’deki Dünya Şampiyonası için çok çalışıyorum” dedi

Kolları olmadan dünyaya gelen Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Boyacı, 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41 saniye ile birinci oldu. Bu süre ile Avrupa'nın en iyi derecesini yapan Sümeyye Boyacı, Portekiz'deki yarışmalarda dünya şampiyonu olmak istiyor. SABAH'a konuşan Boyacı, kendi rekorunu da kırıp altın madalya aldığı Berlin'deki yarışmaya çok yoğun bir tempoda hazırlandığını belirterek, "Haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Çoğu gün çift antrenmanla geçiyor ve yalnızca bir havuz antrenmanım 40 dakika kara çalışması, 2 saat su antrenmanı ve 30 dakika streching çalışması ile oluyor. Bir antrenmanda 3 saati aşkın süre, yani bir günümü genellikle 6 saatten fazla havuzda aktif çalışarak geçiriyorum. Antrenmanlar zorlayıcıydı ama güzel işler başarmanın ön şartı da bu olsa gerek. Emeğin tadı acı ama başarının tadı tatlı oluyor" dedi.

HEDEF PORTEKİZ
Berlin'de kazandığı başarıdan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu kaydeden Boyacı, "12-18 Haziran'da Portekiz'de yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan ülkeme güzel haberler getirmek için çalışıyorum. Bakanlığımızın desteğini her zaman yanımda hissediyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan talimat verdi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu: Ucuz et satışı başladı
Son dakika: Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Rusya'dan açıklama! Ukrayna'da ciddi kayıplar verdik: Bu bizim için büyük bir trajedi
Vergi ve Ekonomi Paketi TBMM'de kabul edildi
Enerji krizinde flaş gelişme: Rusya'dan Avrupa'ya rest!
Son dakika: Hasat gecikince fırsatçılar yine sahneye çıktı! Soğan ve patateste aynı oyun sahnede
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Son dakika: Eğitimcilerle iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdik
CHP'li Başkandan tepki çeken yerli otomobil sözleri: TOGG milli bir proje değil, ben sahiplenmem...
Tuzla'da askeri alan içinde patlama
ARKADAŞINA GÖNDER
Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı: Hedefim Portekiz’de dünya şampiyonluğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA