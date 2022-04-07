Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı: Hedefim Portekiz’de dünya şampiyonluğu

Kolları olmadan dünyaya gelen Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Boyacı, 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41 saniye ile birinci oldu. Bu süre ile Avrupa'nın en iyi derecesini yapan Sümeyye Boyacı, Portekiz'deki yarışmalarda dünya şampiyonu olmak istiyor. SABAH'a konuşan Boyacı, kendi rekorunu da kırıp altın madalya aldığı Berlin'deki yarışmaya çok yoğun bir tempoda hazırlandığını belirterek, "Haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Çoğu gün çift antrenmanla geçiyor ve yalnızca bir havuz antrenmanım 40 dakika kara çalışması, 2 saat su antrenmanı ve 30 dakika streching çalışması ile oluyor. Bir antrenmanda 3 saati aşkın süre, yani bir günümü genellikle 6 saatten fazla havuzda aktif çalışarak geçiriyorum. Antrenmanlar zorlayıcıydı ama güzel işler başarmanın ön şartı da bu olsa gerek. Emeğin tadı acı ama başarının tadı tatlı oluyor" dedi.Berlin'de kazandığı başarıdan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu kaydeden Boyacı, "12-18 Haziran'da Portekiz'de yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan ülkeme güzel haberler getirmek için çalışıyorum. Bakanlığımızın desteğini her zaman yanımda hissediyorum" ifadelerini kullandı.