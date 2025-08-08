Paralimpik sporculara şifalı dokunuş

Paralimpik sporcular, engelleri olmasına rağmen hayatta hiçbir şeyin kendilerine engel olmadığını gösteren azmin güçleri. Yalnızca fiziksel değil, zihinsel ve duygusal olarak da olağanüstü bir mücadele veriyorlar. Sporcuların performanslarını artırmak ve antrenman sonrası toparlanmalarını hızlandırmak için bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi ise şart. Bu amacı desteklemek üzere harekete geçen Tamamlayıcı Tıp ve Rejenerasyon Tedavileri Uzmanı Dr. Elif İnaç, İstanbul'daki merkezinin kapılarını paralimpik sporculara açtı.Dr. Elif İnaç, bu kararı vermesinde Hatay depreminin derin izlerinin yattığını belirterek, şöyle dedi: "Yeğenim Mehmet Mustafa Erkol, Hatay depreminde enkaz altında kalarak bir bacağını kaybetti. Bu zorlu sürecin ardından, triatlona tutunarak hayatına çok güçlü bir yön verdi. Hem fiziksel gücü hem de ilham veren hikâyesi ile bu desteği başlatmamıza vesile oldu. Onun bu motivasyonu, bizleri de harekete geçirdi. Kısa sürede diğer sporcularla temas kurduk ve kliniğimizde onlara destek vermeye başladık."Kübra Dere ise geçirdiği trafik kazası sonrası bacağının ampüte edilmesine rağmen büyük bir azimle spor hayatına devam etti. Bugün milli paratriatlet olarak ülkemize sayısız madalya kazandırıyor. O da Dr. İnaç'ın armağanından yararlanan sporcular arasında.