Paranormal Cuma filmi konusu ve oyuncuları: Paranormal Cuma filmi ne zaman çekildi?

Komedi ve karmaşayı birleştiren yeni yapım Paranormal Cuma, izleyicileri kahkahaya boğan sakar bir adamın hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Hastanede çalışan Cuma'nın bir hata sonucu başlattığı olaylar silsilesi, tüm kasabanın hayatını altüst ediyor. Paranormal Cuma filminin konusu ve oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi? İşte, tüm merak edilenler:

Komedi türünde iddialı bir yapım olarak sinema izleyicisiyle buluşan Paranormal Cuma, başrolündeki sakar karakterin yarattığı kaosu merkeze alıyor. Yönetmenliğini Eray Koçak'ın üstlendiği ve senaryosunu Erol Hızarcı'nın yazdığı film, beklenmedik olay örgüsüyle izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Filmin oyuncu kadrosu ve çekim tarihleri, sinemaseverler tarafından merak konusu oldu.

PARANORMAL CUMA FİLM KONUSU

2024 yapımı Paranormal Cuma, sakarlığıyla kendisini beklenmedik durumların içerisine sokan bir adamın hikayesini konu ediyor. Cuma, üniversite hastanesinde tamirci olarak çalışan bir adamdır. Bir gün sakarlığıyla hastanenin elektrik tesisatını mahveden Cuma, yaptığı hatayı telafi etmeye çalışırken hastanenin altını üstüne getirir.

Bu kaotik ortamda kadavra kaybolunca, onun yerine cenaze arabasındaki ceseti çalmaya karar verir. Her şeyi birbirine karıştıran Cuma böylece kasabadaki bir cenazenin ve bir düğünün alt üst olmasına neden olur. İçine düştüğü durumdan bir çıkış arayan Cuma, insanları kasabada paranormal olaylar yaşandığına ikna etmeye çalışır.

PARANORMAL CUMA OYUNCULARI

Murat Akkoyunlu

Levent Tülek

Metin Coşkun

Furkan Okumuş

Hazal Erişkin

Melissa Dilber

Şebnem Özinal

Serap Önder

