Paranormal Cuma filmi konusu ve oyuncuları: Paranormal Cuma filmi ne zaman çekildi?

Bu kaotik ortamda kadavra kaybolunca, onun yerine cenaze arabasındaki ceseti çalmaya karar verir. Her şeyi birbirine karıştıran Cuma böylece kasabadaki bir cenazenin ve bir düğünün alt üst olmasına neden olur. İçine düştüğü durumdan bir çıkış arayan Cuma, insanları kasabada paranormal olaylar yaşandığına ikna etmeye çalışır.