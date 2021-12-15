Parasını isteyen taksiciyi bıçaklmışlardı!

Kocaeli İzmit İlçesinden bindikleri taksi ile Derince 'ye giden ve bir petrol istasyonunda araçtan inerek uzaklaşan 2 kişi, taksici Sadık Önem(68)'in, kendilerinden taksi parasını talep etmesi üzerine tartışma çıktı.

Parayı vermek istemeyen kişiler, iddialara göre aniden Önem'e saldırdı. Önce darp edilen Önem, daha sonrada omuzundan bıçaklandı. Olay yerinde bulunan bir vatandaşın araya girmesi ile taksici daha fazla yaralanmadan kurtuldu. Zanlılar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ZANLILAR TUTUKLANDI



Çevredekilerin haber vermesi ile olay yeri gelen sağlık ekipleri, Omuzundan bıçaklanan SadıkÖnem'i tedavi için hastaneye kaldırırken, olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Polisi, olayı gerçekleştiren ve daha öncede sabıkalı oldukları öğrenilen B.G ve B.S isimli zanlıları kısa sürede yakaladı. Tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edilen her iki zanlıda tutuklanırken, bir arkadaşının hasta olması nedeniyle çalıştığı öğrenilen ve olayda yaralanan Önem'inde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.