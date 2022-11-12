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Giriş Tarihi: 12.11.2022 18:52 Son Güncelleme: 12.11.2022 20:04

Paraşütte asılı kalarak hayatını kaybetti!

Samsun’un Bafra İlçesinde eğitim uçuşu yapan yamaç paraşütçülerine asistanlık yapan bir kişi, asılı kaldığı paraşütten düşerek hayatını kaybetti.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Paraşütte asılı kalarak hayatını kaybetti!

Bafra'ya 20 kilometre mesafede bulunan Örencik Mahallesi Elmacık Tepesi'nde meydana gelen olayda hafta sonları yamaç paraşütü yapan Bafra Hava Sporları Kulübü paraşütçüleri uçmak için aynı yere çıktı.

Uçan paraşütçülere yerde asistanlık yapan Erdinç Ertuğrul, paraşütü havalandırmak için arkadaşı Ömer Yanbay ile birlikte paraşütü çekti. Paraşüt havalanırken Ömer Yanbay elini bıraktı.

Diğer tarafta bulunan Erdinç Ertuğrul elini bırakamayarak havalanan paraşütte asılı kaldı. Bir süre havalanan paraşütte asılı kalan Ertuğrul, dayanamayıp ellerini bırakarak yere düştü. Arkadaşları 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdinç Ertuğrul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşları sinir krizleri geçirdi

Asistan Ömer Yanbay, "Biz beraberdik. Ben sol tarafından tutuyordum, öbür arkadaş sağ tarafından tutuyordu. Paraşüt geri çekmesin diye çektik havalanmaya başlayınca ben bıraktım, arkadaş elini bıraktı. Hayatını kaybeden Erdinç Ertuğrul'un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Paraşütte asılı kalarak hayatını kaybetti!
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