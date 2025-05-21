Paris’in göbeğinde Anadolu lezzetleri

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Fransa'nın başkenti Paris'te klasik Türk mutfağına ait lezzetlerin tanıtıldığı bir etkinlik düzenledi. Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy'un ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Paris Müdürü Dudu Keleş, Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, Fransız gastronomi ve otelcilik okulu Ferrandi Genel Müdürü Thomas Allianic, gastronomi profesörleri, Aşçılık Okulu Le Cordon Bleu yetkilileri, Fransız medya ve basın kuruluşlarının müdürleri, gastronomi yazarları ile çok sayıda davetli katıldı.

MİSAFİRLİĞİ TADIN

Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, davetlilere biber dolması, mantı, yaprak sarma gibi klasik Türk mutfağına ait lezzetler ikram edildi. Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Özsoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, klasik Türk yemeklerinden oluşan tariflerle hazırlanan zengin bir menünün sunulduğunu belirterek, "Coğrafyayı, ustalığı, bilgeliği, Anadolu'nun hikâyelerini ve en önemlisi de mutfaklarımızdan, tarihimizden ve kalplerimizden sizlere uzanan misafirperverliği tadın" dedi.