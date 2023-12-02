Paris’te Âşık Veysel rüzgârı esecek

ÂŞIK Veysel Şatıroğlu, UNESCO'nun Paris'te bulunan genel merkezinde bir gösteriyle anılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, "2023 UNESCO Dünya Âşık Veysel Yılı" kapsamında "Dostlar Beni Hatırlasın" etkinliğini 4 Aralık'ta başkent Paris'e de taşıyacak. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçılarının sahneleyeceği gösterinin Sanat Yönetmeni Ömer Faruk Belviranlı olacak.Âşık Veysel'i sahnede Tamer Karadağlı'nın canlandıracağı "Dostlar Beni Hatırlasın" tiyatral gösterisinin Orkestra Şefi Enver Merallı ve solistleri de Elif Buse Doğan, İsmail Altunsaray, Mahriban Akkuş ile Pelin Karakuş olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı eşsiz gösteriyi 24 kişilik sanatçı kadrosuyla oldukça özenli bir şekilde hazırladı. Gösteri "Ben giderim adım kalır" türküsüyle son bulacak.