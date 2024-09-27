Park cinayetinin arkasından ‘intikam kavgası’ çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da çocuk parkında 15 yaşındaki Suriyeli Abdüllatif Davvara'nın tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Polisin, Yeni Mahalle'de 21 Eylül günü işlenen cinayetle ilgili çalışması sonucu, aralarında olayı gerçekleştiren K.C.Ö. (18) ve F.C.U'nun da (18) aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen iki ruhsatsız tabanca ile bir motosiklet de ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, aynı bölgede bir grupla kavga ettiklerini olayı bu kavganın intikamını almak için gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler K.C.Ö., F.C.U. ile yardım ve yataklık suçundan gözaltına alınan Ö.C.U (20), R.K. (23) ve M.T. (18) tutuklanarak cezaevine gönderildi.