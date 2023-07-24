Haberler Yaşam Haberleri Parkta silahlı saldırı: 2 yaralaı
Giriş Tarihi: 24.7.2023 06:15

Parkta silahlı saldırı: 2 yaralaı

Adana'da Seyhan Nehri kıyısındaki parkta oturan Ali Kurşun (23) ve Abdulsamet Gözcü (21), motosikletle yanlarına yanaşan kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu bacaklarından yaralandı.

DHA
Parkta silahlı saldırı: 2 yaralaı

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi Seyhan Nehri kıyısındaki parkta meydana geldi. Parka gelip, nehrin kıyısında oturan Ali Kurşun ve Abdulsamet Gözcü, sohbet ettikleri sırasında motosikletli kimliği belirsiz bir kişi yanaştı. İddiaya göre "Ne içiyorsunuz?" diye soran kimliği belirsiz kişi, daha sonra belinden çıkardığı tabancayı çıkartıp, iki arkadaşa ateş açtı. Kurşun ve Gözcü, tabancadan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanırken, şüpheli ise motosikletle bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Para transferini tuvaletlerde yaparken yakalandılar
SON DAKİKA | Kabine toplantısı yarın Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek! İşte masadaki konular
Burası Afrika değil, Marmaris
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
Hindistan'da İslamofobi yine hortladı! İki cami için "15 gün içinde yıkım" kararı
Son dakika: Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
Son dakika: Galatasaray Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Parkta silahlı saldırı: 2 yaralaı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA