Parktaki ‘yan bakma’ kavgasında öldürüldü

Konya'daki bir parkta 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan 21 yaşındaki Mustafa Hakikat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 19 Mayıs'ta yaşanan olay Karatay ilçesi Doğuş Parkı'nda meydana geldi. Mustafa Hakikat ve 14 yaşındaki arkadaşı Hünkar Korkmaz, parkta oturdukları sırada yanlarından geçen bir grupla 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartıştı. Hakikat, göğüs ve kolundan arkadaşı Korkmaz da kolundan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ahmet B. (46), oğlu Kamil B. (23) ve Muhammet G. (22) adli kontrolle serbest bırakıldı. Yaralı Mustafa Hakikat'ın önceki gün ölmesi üzerine, 3 şüpheli gözaltına alındı. Ahmet B. olayı meşru müdafaa şartları altında işlediği gerekçesiyle adli kontrolle, oğlu Kamil ve Muhammet G. ise savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.