Haberler Yaşam Haberleri ‘Parola: Barış Pınar’ diyerek dolandırdılar
Giriş Tarihi: 17.2.2022

‘Parola: Barış Pınar’ diyerek dolandırdılar

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
‘Parola: Barış Pınar’ diyerek dolandırdılar

Prof. Dr. Demirel’den sonra ünlü sosyolog Nilüfer Narlı da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı

İstanbul Bebek'te emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel'in (79) dolandırıcılara 10 günde 10 milyon lira kaptırmasının ardından bir profesör daha şebekenin ağına takıldı. Şişli'de, 4 Şubat günü meydana gelen olayda, özel bir üniversitenin Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın (65) telefonunu arayan dolandırıcı, kendisini "Polis memuru Mehmet Ateş" olarak tanıttı. Dolandırıcı, Narlı'ya parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını öne sürdü. İddiaya göre dolandırıcı, kendisinin polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, polis olduğunu gösterir birden fazla kimlik görüntüsü gönderdi. Narlı'ya hangi bankalarda kaç hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı, ardından tüm paraların bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini belirtti.



ELLERİYLE TESLİM ETTİ
Daha sonra dolandırıcı ünlü sosyoloğa, aralarında bir parola belirleyeceklerini, telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını belirtti. Parolanın da "Barış-Pınar" olduğunu söylemesinin ardından, Prof. Dr. Narlı özel bir bankanın Etiler şubesine giderek tüm parasını çekti. Kasada değeri binlerce lira olan 2 adet burma bilezik, altın köstekli gerdanlık ve reşat altın uçlu kolyeyi alan Narlı'ya telefondaki sözde polis, paraların ve altınların kriminal incelemeye gideceğini söyleyerek eve gelen polislere kod adını söyleyerek çantayı teslim etmesini istedi. Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı bu parolayı verdiklerini söyleyen sözde polis, "Siz vatan için önemli bir görev yapıyorsunuz" gibi sözler sarf etti. Kapısına gelen sözde polisin "Barış" demesinin ardından "Pınar" cevabını veren Narlı, çantayı bu kişiye teslim etti.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Bir süre sonra yeniden aranan Prof. Dr. Nilüfer Narlı, başka bir bankadaki hesabının daha olduğunun tespit edildiğinin söylenmesi üzerine avukat arkadaşını arayınca dolandırıldığını anladı. Polislere haber veren tanınmış hoca, telefonda uzun süre konuştuğu şahsın tespit edilmesini sağladı. Numaranın kayıtlı olduğu Mustafa S. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayın yaşandığı gün bir AVM'de olduğunu, şikayetçinin kapının önünde karşılaştıklarında kendisine poşeti teslim ettiğini söyledi. Dolandırıcılıkla alakası olmadığını kaydeden Mustafa S. hakkındaki soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya bu Türk gencinin peşinde: En iyi üniversiteler sıraya girdi
16 yaşındaki Sıla Şentürk eski nişanlısı tarafından katledilmişti! Korkunç cinayetin detaylarına SABAH ulaştı
SON DAKİKA: Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, korkunç bir cinayete kurban gitti! Yürek yakan detay ortaya çıktı
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Memura 3600 ek göstergede son durum: İşte meslek meslek 3600 ek gösterge taslağı...
Son dakika 3600 ek gösterge mesajı! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: Adil bir düzenleme yapacağız...
Binali Yıldırım'dan elektrikte düzenleme açıklaması: 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak!
Kanada'da protestocuların banka hesapları dondurulacak
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Yurtlarda beslenme yardımı 750 TL'ye çıktı!
Doktorun mesajı Ayşecan Tatari'yi şoke etti! Küçük kızının hasta gizliliği ihlal edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Parola: Barış Pınar’ diyerek dolandırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA