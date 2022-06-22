Haberler Yaşam Haberleri Pastırmada rekabet büyüdü! Başkan Büyükkılıç: Kayseri Süper Lig ise diğerleri alt liglerde olur
Giriş Tarihi: 22.6.2022 14:32 Son Güncelleme: 22.6.2022 15:20

Pastırmada rekabet büyüdü! Başkan Büyükkılıç: Kayseri Süper Lig ise diğerleri alt liglerde olur

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Pastırmada rekabet büyüdü! Başkan Büyükkılıç: Kayseri Süper Lig ise diğerleri alt liglerde olur

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, pastırma denilince akla ilk gelen şehir olan Kayseri’de; Kastamonu, Sivas ve Kayseri arasındaki pastırma rekabetinde yaşananları yerinde dinledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Diğer illeri yok saymıyoruz, göz ardı etmiyoruz. Ancak Kayseri Süper Lig ise diğerleri alt liglerde olur” diyerek “pastırma bizim” tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Kayseri ve Kastamonu arasında "Pastırma bizim" tartışması devam ederken, Sivas Ticaret Borsası tarafından 2020 yılında Sivas pastırmasına yönelik başlatılan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alımı süreci tamamlanmıştı.

Uzun süre gündemde duran "pastırma bizim" tartışmalarının yaşandığı Kayseri'ye giden SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman tartışmaların perde arkasını Kayseri Büyükşehir Belediyesi Memduh Büyükkılıç'tan dinlendi.

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PASTIRMADA REKABET BÜYÜK

Kayseri, Kastamonu ve Sivas illerinin "pastırma bizim" tartışmalarıyla üreticiler arasındaki rekabette büyüdü. Pastırma denilince hangi ilin aklına geldiği sorusuna cevabı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç verdi. Büyükkılıç "Pastırma denilince herkes tarafından da kabul edildiği gibi Kayseri şehri gelir. Zaman zaman diğer şehirlerle ilgili mukayese yapılıyor. Saygı duyuyoruz" dedi.

KAYSERİ PASTIRMADA SÜPER LİG'TE

Büyükkılıç pastırma tartışmalarına spor ligleri benzetmesiyle cevap verdi.

Büyükkılıç "Nasıl ki futbolda Süper Lig ve diğer ligler olduğu gibi pastırma kategorisinde de Kayseri ve diğer iller bazındadır. Kayseri Süper Lig de olurken diğer illerde diğer şekilde kategorize edilebilir. Amacımız hiçbir ilimizi göz ardı etmek yok saymak değildir. Ama kime sorarsanız pastırma sucuk ve mantı denilince Kayseri akla gelir. Bütün vatandaşlarımız Kayseri gelip gerçek pastırmayı tadabilir.

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Pastırmada rekabet büyüdü! Başkan Büyükkılıç: Kayseri Süper Lig ise diğerleri alt liglerde olur
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