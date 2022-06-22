Pastırmada rekabet büyüdü! Başkan Büyükkılıç: Kayseri Süper Lig ise diğerleri alt liglerde olur

Kayseri ve Kastamonu arasında "Pastırma bizim" tartışması devam ederken, Sivas Ticaret Borsası tarafından 2020 yılında Sivas pastırmasına yönelik başlatılan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alımı süreci tamamlanmıştı.
Uzun süre gündemde duran "pastırma bizim" tartışmalarının yaşandığı Kayseri'ye giden SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman tartışmaların perde arkasını Kayseri Büyükşehir Belediyesi Memduh Büyükkılıç'tan dinlendi.
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
PASTIRMADA REKABET BÜYÜK
Kayseri, Kastamonu ve Sivas illerinin "pastırma bizim" tartışmalarıyla üreticiler arasındaki rekabette büyüdü. Pastırma denilince hangi ilin aklına geldiği sorusuna cevabı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç verdi. Büyükkılıç "Pastırma denilince herkes tarafından da kabul edildiği gibi Kayseri şehri gelir. Zaman zaman diğer şehirlerle ilgili mukayese yapılıyor. Saygı duyuyoruz" dedi.
KAYSERİ PASTIRMADA SÜPER LİG'TE
Büyükkılıç pastırma tartışmalarına spor ligleri benzetmesiyle cevap verdi.
Büyükkılıç "Nasıl ki futbolda Süper Lig ve diğer ligler olduğu gibi pastırma kategorisinde de Kayseri ve diğer iller bazındadır. Kayseri Süper Lig de olurken diğer illerde diğer şekilde kategorize edilebilir. Amacımız hiçbir ilimizi göz ardı etmek yok saymak değildir. Ama kime sorarsanız pastırma sucuk ve mantı denilince Kayseri akla gelir. Bütün vatandaşlarımız Kayseri gelip gerçek pastırmayı tadabilir.