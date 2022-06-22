Pastırmada rekabet büyüdü! Başkan Büyükkılıç: Kayseri Süper Lig ise diğerleri alt liglerde olur

Büyükkılıç "Nasıl ki futbolda Süper Lig ve diğer ligler olduğu gibi pastırma kategorisinde de Kayseri ve diğer iller bazındadır. Kayseri Süper Lig de olurken diğer illerde diğer şekilde kategorize edilebilir. Amacımız hiçbir ilimizi göz ardı etmek yok saymak değildir. Ama kime sorarsanız pastırma sucuk ve mantı denilince Kayseri akla gelir. Bütün vatandaşlarımız Kayseri gelip gerçek pastırmayı tadabilir.