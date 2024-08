‘Pati İzi’ hayvanları yuvalarına kavuşturuyor

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 2 Ağustos tarihinde Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 17 maddelik Sokak Hayvanları Kanunu kapsamında Sakarya'da büyük seferberlik başlatıldı. Marmara Bölgesi'ndeki en kapsamlı barınak-tedavi merkezi olma özelliği taşıyan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ekipler ek alanlar açıldı.

Bir yandan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının bakımı ve barındırılması yapılırken Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "Pati İzi" isimli uygulama devreye girdi. Yapılan çalışmalarla birlikte ilk etapta 145 sokak hayvanına sıcak yuvaya kavuşturdu. Sokak hayvanlarını sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturan Pati İzi isimli uygulama bütün hızıyla sürdüğü Sakarya'da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar çalışmaları anlık olarak yakından takip ediyor.

Hayvanların yaşam hakkını savunurken insanların can güvenliğini göz önünde bulundurmak gerektiğini anımsatan Başkan Alemdar, "Şunu da belirtmek isterim. Hayvan sevgisi bir tek kedi ve köpek sevmekle olmaz. Bizler bütün hayvanları sevmemiz gerekiyor, kollamamız, onlara gerektiği gibi davranmamız gerekiyor. Sokaklarımızda başıboş hayvan dolanmasını istemiyorsak herkes bir tane köpeği sahiplensin. Sokak hayvanlarımızın halkımız tarafından sahiplenmesi için devreye girdik. Her sahiplenilen canımız için kulübe vermeye hazırız. Sokaktan her sahiplenilen hayvanımız için biz kulübe vereceğiz" dedi.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2024 yılının ilk 6 ayında 2 bin 644 sokak hayvanının bakım ve kısırlaştırma işlemi yapıldı. Ayrıca aynı merkezde 2024 yılının ilk yarısında çeşitli kaza ve farklı sebeplerle merkeze getirilen 6 bin 501 sokak hayvanını tedavi etti.