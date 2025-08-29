Kışlık sebze hazırlıkları yapılırken hanımların kafasını en çok patlıcanın nasıl muhafaza edileceği karıştırmaktadır. Mevsiminde alınan ve doğru şekilde saklanan patlıcandan çok güzel yemekler yapılabilmektedir. Bunun için mutlaka patlıcan buzlukta nasıl saklanır, patlıcan çiğ olarak dondurucuya konur mu sorularının yanıtlarını öğrenmek gerekir.

Patlıcan Buzlukta Nasıl Saklanır?

Mevsiminde alınan patlıcanları ileri aylarda yemek üzere saklamak için buzdolabının buzluk bölümünü tercihi edenler hayli çoktur. Ancak pek çok kimse buzlukta saklanan patlıcanda koku oluşması şikayet etmektedir. Patlıcanı buzlukta saklamak için bazı püf noktaları vardır. Buzlukta patlıcan saklamak için mutlaka buzluk bölümü için uygun paketler kullanılmalı ya da hava sızdırmaz buzluk kapları tercih edilmelidir.

Buzlukta karlanma varsa bu sebzelerin de karlanmasına neden olur ve karlanma sebzelerin tazeliğini bozmaktadır. Yemeklik saklanmak istenen patlıcanlar yıkandıktan sonra küp küp doğrayıp, zeytinyağında 10 dakika kadar kavrulmalı ardından oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakılmalıdır. Soğuyan patlıcanları porsiyonlar halinde hava almayacak şekilde paketlenmelidir. Aynı yöntem közlenmiş patlıcan için de geçerlidir. Karnıyarık için saklanan patlıcanlar ise ortaları yarıldıktan sonra hafif yumuşayana kadar kızartılıp soğutulmalı, ardından buzluk kaplarına ya da kilitli buzdolabı poşetlerini koyularak buzluğa yerleştirilmelidir.

Patlıcan Çiğ Olarak Dondurucuya Konur Mu?

Evet. Patlıcan çiğ olarak dondurucuya konulabilir. Elbette bunun için de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Patlıcanı çiğden dondurucuya koymak için doğranması gerekir. İstenilen şekilde doğranan patlıcanlar iyice kuruduktan sonra vakumlanarak poşetlenip dondurucuya konulabilir.