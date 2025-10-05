Patlıcan közlerken ormanı yaktı

Talas ilçesine bağlı Çaybağları mevkiindeki ormanlık alanda ilk etapta kimliği belirlenemeyen bir kişi, ateş yakarak patlıcan közlemek istedi. Ancak yakılan ateş, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak kısa sürede ormana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da destek verdi.

Ekipler, alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcadı. Yangın, uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatan Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde saha çalışması yaparak güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan araştırmalar sonucunda yangına A.E. (47) isimli kişinin patlıcan közlerken sebep olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.E. hakkında "taksirle yangına sebebiyet verme" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.