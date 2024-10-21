Patron ve diğer işçiler cumaya gidince depodan kumaş çaldılar

Adana'da tekstil atölyesinde çalışan işçilerden Mustafa Nama (66) ile mesai arkadaşı Ahmed el-Hüseyin (27) 1 yıl boyunca 7 milyon lira değerindeki 500 top kumaşı, patron ve diğer çalışanların cuma namazına gittikleri zaman depodan çalarak sattı. 2 zanlı, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis tarafından yakalandı. Emniyete götürülen Mustafa Nama, ifadesinde, "Patron ve işçilerin namaza gittiği saatlerde hırsızlığı yaptık. Çalıp, değerinin altına satıyorduk" dedi. Suç ortağıysa sadece kamyoneti ve alıcıyı ayarladığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kumaşların bir kısmı ise bulunup, sahibine teslim edildi.

1 YIL BOYUNCA 7 MİLYON DEĞERİNDE

Olay, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Atölyedeki işçilerden Mustafa Nama ile mesai arkadaşı Ahmed el-Hüseyin, bir yıl boyunca depodaki yaklaşık 7 milyon lira değerindeki 500 top kumaşı gizlice alıp, kiraladıkları kamyonete yükleyerek çaldı. Bir süre sonra iş yerindeki kumaşların sürekli eksildiğini fark eden patron Selim K., polise ihbarda bulundu.

CUMA NAMAZINDA HIRSIZLIK

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde yaptığı incelemede, güvenlik kameralarının cuma günleri saat 12.00 ile 13.00 arasında kayıtta olmadığını belirledi. Kamyonetin izini süren ekipler, Nama ile el-Hüseyin'in, patron ve diğer çalışanların cuma namazına gitmelerini fırsat bilip, hırsızlığı gerçekleştirdiklerini saptadı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

"NAMAZ SAATLERİNDE ÇALIYORDUK"

Emniyete götürülen Mustafa Nama, ifadesinde, "Patron ve işçilerin namaza gittiği saatlerde hırsızlığı yaptık. Borcum olduğu için çalıp, değerinin altına satıyorduk" dedi. Ahmed el-Hüseyin ise sadece kamyoneti ve alıcıyı ayarladığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Nama ve Ahmed el-Hüseyin, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kumaşların bir kısmı ise bulunup, sahibine teslim edildi.