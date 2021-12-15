PAÜ Rektörü zehirlendi

Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne 2021 yılı Ocak ayında rektör olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Kutluhan sabah saatlerinde bir anda rahatsızlanması sonucu Pamukkale Üniversitesi Hastanesine gitti.
Rektör Kutluhan'a hastanede kontroller yapıldı. Kontroller sonucunda Kutluhan'ın gıda zehirlenmesi geçirdiği anlaşıldı. Doktorlar tarafından hastanede tedavi altına alınan Kutluhan'ın durumu hakkında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Selçuk Yüksel açıklama yaptı.
Başhekim Yüksel açıklamasında, Kutluhan'ın gıda zehirlenmesi (gastroenterit) nedeniyle tedavi altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.
Öte yandan, Kutluhan'ın tedavi altına alındığı hastaneden yarın taburcu olacağı öğrenildi.