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Giriş Tarihi: 19.2.2022 19:26 Son Güncelleme: 19.2.2022 19:57

Pazarcılara sabahları sıcak çorba ikramı

DURHASAN ŞAHİN
Pazarcılara sabahları sıcak çorba ikramı

Erdemli Belediyesi ekipleri kapalı semt pazar yerinde günün ilk ışıkları ile yerini aldı. Mobil ikram aracında pişirilen çorbalar bir bir esnafa dağıtıldı.

Sıcak çorba ikramından dolayı üretici ve esnafların mutlu olduğunu ifade eden Erdemli Pazarcılar Derneği Başkanı Turan Karaçolak, "Bu, sabahın erken saatlerinde Sayın Başkanımız Mükerrem Tollu Bey çorba dağıtımında bulunmuştur. Sıcak bir çorba içmiştir vatandaşımız. Bütün esnaflarım adına Mükerrem Tollu Bey'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Üreten, üretilene artı değer katmaya gayret eden Erdemli Belediyesi ekipleri bir bir esnafa ikramda bulunuyor. Esnaflar ise durumdan oldukça memnun. Memnuniyetini ifade eden pazar esnafı ve aynı zamanda pazar yönetiminde olan Mehmet Şamil Sürgün, "Sıcak sıcak çorbalarımızı içtik, güne sıcak çorbayla başladık. Allah kendinden razı olsun" diye konuştu.

Uzun yıllardır pazar esnaflığı yapan Ayşe Yılmaz ise gösterilen duyarlılıktan dolayı mutluluğunu ifade ediyor. Yılmaz, "Sabah sabah bizi düşünüp çorba gönderen bu soğukta, bu kışta, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bizleri düşündüğü için" diye konuştu.

Diğer bir kadın esnaf Fatma Şahin ise, "Bugün Başkanımız bize çorba göndermiş, bu soğukta çok memnun olduk teşekkür ediyoruz ona, ellerine sağlık" diye konuştu.

Öte yandan Belediye ekipleri farklı noktalarda çorba ikramında bulunmaya devam ediyor.

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Pazarcılara sabahları sıcak çorba ikramı
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