Pazardan dönen anne ile kızını otomobil ezdi

Çanakkale'de yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Şule İrkin (69) öldü, yanındaki kızı Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin (41) ise ağır yaralandı. Kaza, dün 14.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. S.D.'nin kullandığı otomobil, pazar alışverişinden dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Şule İrkin ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölüm Başkanı olan kızı Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin'e çarptı. Anne-kız ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Şule İrkin doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kızı Latife Ceyda İrkin'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki kazada motosikletle giderken, kavşaktan dönüş yapan otomobilin çarptığı bir kafede barista olarak çalışan Ahmet Faruk Akgün (24) öldü.Muğla'nın Bodrum ilçesinde, T. K. yönetimindeki otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Kadir Kanmaz öldü.Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Hüseyin Yolcu öldü. Niğde'de otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü E.T. öldü.Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kapalı yoldaki demir yığınına çarpan otomobildeki Gökberk Y.'nin bacağına demir saplandı. 1,5 saatlik çalışmayla kurtarılan Gökberk Y., bacağındaki demirle hastaneye kaldırıldı.Antalya'nın Kepez ilçesinde, geçen Cuma günü, Bekir S.'nin kullandığı minibüs dönüş yaptığı sırada Fatih Eyi'nin (18) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin gidonu Eyi'nin karnına saplandı. İç organları parçalanan ve ağır yaralanan Eyi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.