Pazarkule Sınır Kapısı’nda otomobilin altından 19 kilo esrar çıktı

Alınan bilgiye göre, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir otomobil, risk analizleri kapsamında Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. Şüpheli görülen araç, X-ray taramasına sevk edildi. Taramada aracın alt kısmı ile yakıt sisteminde yoğunluk tespit edilmesi üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri detaylı arama başlattı.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, otomobilin alt bölümündeki gizli bölmelere ve LPG tankının içine paketler halinde gizlenmiş 19 kilo 692 gram esrar bulundu. Uyuşturucuya el konulurken, araç sürücüsü olay yerinde gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, Pazarkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılığına karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.