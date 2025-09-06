Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül okulun ilk günü İstanbul’da toplu taşıma, metrobüs, otobüs ücretsiz mi, bedava mı?

Pazartesi günü 20 milyon öğrenci ders başı yapacak. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte trafikte oluşacak yoğunluğu kontrol altına almak adına okulun ilk günü ders zili saat 10:00'da çalacak. Bu noktada, her yıl okulun ilk gününde gerçekleştirilen ücretsiz toplu taşıma uygulamasının bu yıl da geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Yapılan açıklamalarla birlikte 8 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi, okulun ilk günü İstanbul'da metrobüs ve otobüs bedava mı sorusu yanıt buldu.