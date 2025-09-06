Haberler Yaşam Haberleri Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül okulun ilk günü İstanbul’da toplu taşıma, metrobüs, otobüs ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 6.9.2025 08:09

Yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milyonlarca öğrenci için ilk ders zilinin çalacağı gün, trafikte yaşanacak aksaklıkların önüne geçebilmek adına bir dizi önlem alındı. Bu noktada, ilk ders gününe özel olarak toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki 8 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi, okulun ilk günü İstanbul’da metrobüs ve otobüs bedava mı? İşte detaylar.

Pazartesi günü 20 milyon öğrenci ders başı yapacak. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte trafikte oluşacak yoğunluğu kontrol altına almak adına okulun ilk günü ders zili saat 10:00'da çalacak. Bu noktada, her yıl okulun ilk gününde gerçekleştirilen ücretsiz toplu taşıma uygulamasının bu yıl da geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Yapılan açıklamalarla birlikte 8 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi, okulun ilk günü İstanbul'da metrobüs ve otobüs bedava mı sorusu yanıt buldu.

8 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da okulların açılacağı gün olan 8 Eylül Pazartesi 06.00 – 16.00 saatleri arasında toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

KİMLER FAYDALANACAK?

8 Eylül'de uygulanacak ücretsiz toplu taşımadan İstanbulkart sahibi tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

VALİLİKTEN DERS SAATİ AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, 8 Eylül Pazartesi günü kentte bulunan resmi özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatlerinde yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

