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Giriş Tarihi: 5.2.2023 21:01

Pegasus Havayolları bugünkü tüm seferlerini iptal etti

Pegasus Havayolları olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün  Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlarınıı iptal ettiğini duyurdu.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Pegasus Havayolları bugünkü tüm seferlerini iptal etti

Pegasus Havayollarından yapılan açıklamada İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yaşandığı belirtilerek 5 Şubat Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşların iptal edildiği 6 Şubat tarihinde iptal olan seferlerimin son durumunun da internet sitesi üzerinden öğrenilebileceği belirtildi.

Açıklamada bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak yapabilecekleri hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayılarının artabileceği belirtildi.

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Pegasus Havayolları bugünkü tüm seferlerini iptal etti
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